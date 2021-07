Israël biedt 60-plussers derde coronaprik aan

Mensen krijgen normaliter twee prikken met het coronavaccin. Premier Naftali Bennett bevestigde de komst van de "aanvullende vaccinatiecampagne" op televisie. De officiële aftrap vindt vrijdag plaats. President Isaac Herzog laat zich dan voor de derde keer prikken. Hij komt in de campagne als eerste aan de beurt, maar zal niet de eerste Israëliër zijn. Sinds enkele weken worden de zogeheten booster shots al toegediend aan inwoners met een zwak immuunsysteem.



De derde dosis volgt minstens vijf maanden na de tweede prik, in de hoop dat ouderen goed beschermd blijven tegen Covid-19. Commissieleden konden het naar verluidt niet eens worden over de leeftijd waarop mensen in aanmerking komen voor de extra dosis: 60, 65 of 70. Daarom kreeg een topbestuurder van het ministerie van Volksgezondheid daar het laatste woord over.