Israël beschuldigt Iran van aanval op olietanker

Russische presenta­tor veroor­deeld om oproep kinderen te verdrinken

De Russische tv-presentator Anton Krasovski is in Oekraïne bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor een oproep om Oekraïense kinderen te verdrinken. Hij is schuldig aan het oproepen tot genocide en het pleiten voor de omverwerping van de Oekraïense staat, aldus de Oekraïense veiligheidsdienst SBU.