Israël begonnen met derde prik voor 60-plussers

Miljoenen Amerikanen riskeren huisuitzet­ting door verlopen verbod

9:04 Miljoenen Amerikanen dreigen dakloos te worden nu een verbod op huisuitzettingen van hun federale overheid verloopt. Die was ingesteld tijdens de coronacrisis en valt weg in een periode waarin de deltavariant van het virus in veel staten in opmars is. Een poging de maatregel op de valreep nog te verlengen mislukte en dat leidde al meteen tot harde politieke verwijten.