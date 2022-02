Israël activeert luchtafweersysteem voor Libanese drone

Het Israëlische leger heeft zijn luchtafweersysteem geactiveerd en gevechtsvliegtuigen ingezet nadat een drone vanuit Libanon het Israëlische luchtruim was binnengedrongen. Gisteren had zich al een gelijkaardig incident voorgedaan.

Vanwege de drone zijn vanmorgen de alarmsirenes in het noorden van Israël in werking getreden. Op die manier worden de bewoners gewaarschuwd dat ze zich in veiligheid moeten brengen.

Het Israëlische leger zegt in een mededeling dat "onderscheppingsraketten van (het luchtafweersysteem) Iron Dome werden gelanceerd" en dat "gevechtsvliegtuigen in het gebied hebben gepatrouilleerd". Nog volgens de mededeling werd na enkele minuten "het radarcontact met de drone verbroken", waarmee gesuggereerd wordt dat de drone niet werd neergehaald, maar wel het Israëlische luchtruim had verlaten.

Het is de tweede dag op rij dat Israël melding maakt van een incident met een Libanese drone. Gisteren had het leger meegedeeld dat een drone van Hezbollah in het Israëlische luchtruim kon worden neergeschoten.

