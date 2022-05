Islamitische Staat eist aanslagen op moskee en bus in Kaboel op

De aanslag op de moskee werd gepleegd met een explosief dat tot ontploffing werd gebracht in de buurt van een bus, zegt IS op Telegram. Ruim een week geleden claimde de terreurbeweging ook al verantwoordelijk te zijn geweest voor een bloedige aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van Afghanistan. Daarbij kwamen minstens elf mensen om het leven. De aanslag in de stad Mazar-e-Sharif was de tweede aanval op een sjiitisch doelwit in het land in drie dagen.