“Islamitische Staat beraamde aanslag op George W. Bush in Texas”

Een vermoedelijke aanhanger van Islamitische Staat wilde ex-president George W. Bush om het leven brengen. Dat bericht Forbes nadat het inzage kreeg in een FBI-aanvraag voor een huiszoekingsbevel. De man reisde in november al naar Bush’ thuisstad Dallas in Texas om er videobeelden te maken in de omgeving van de woning van de Republikein. Hij rekruteerde ook medeplichtigen die hij via Mexico het land wilden binnensmokkelen.

Twee vertrouwelijke informanten en surveillance van de Whatsapp-account van de IS-gezant brachten het vermeende complot aan het licht. De FBI diende op 23 maart een aanvraag tot huiszoeking in. Deze week werd dat document openbaar gemaakt in Ohio.

De verdachte, die in Columbus, Ohio woont, verblijft sinds 2020 in de VS en heeft een asielaanvraag lopen. Hij zei dat hij Bush wilde ombrengen omdat de voormalige president volgens hem verantwoordelijk is voor de dood van vele Irakezen en voor het uiteenvallen van het land na de Amerikaanse militaire invasie in 2003, zo stelt het huiszoekingsbevel.

Eén van de FBI-informanten bood de verdachte hulp aan bij het verwerven van valse immigratie- en identiteitsdocumenten. De andere deed zich voor als een klant die bereid was duizenden dollars te betalen om zijn familie de VS binnen te smokkelen.

Bekijk hier hoe Bush zich onlangs nog versprak tijdens een toespraak over Oekraïne:

Onthulling

In november 2021 onthulde de verdachte aan de geheime FBI-informant dat hij George W. Bush wilde vermoorden en hij vroeg de bron om hem te helpen bij het verwerven van valse politie- of FBI-identificatie en badges. Verder wilde hij ook weten of het mogelijk zou zijn om de medeplichtigen opnieuw via dezelfde weg het land uit te smokkelen. Hij gaf ook aan dat er een voormalige Iraakse generaal op zijn dodenlijst stond. Die man zou de Amerikanen geholpen hebben tijdens de oorlog en woont volgens hem nu onder een valse identiteit in de VS.

IS-eenheid ‘Al-Raed’

De samenzweerder beweerde dat hij deel uitmaakte van een eenheid genaamd ‘Al-Raed’, wat ‘Donder’ betekent, en geleid werd door een voormalige Iraakse piloot van Saddam Hussein die vanuit Qatar opereerde tot hij enige tijd geleden overleed. Volgens een gesprek dat wordt beschreven in het huiszoekingsbevel, zouden er zeven leden van de eenheid naar de VS gestuurd worden om Bush te doden. Het was de taak van de verdachte om “de woningen en kantoren van voormalig president Bush te lokaliseren en te bespioneren, en wapens en voertuigen te verwerven voor gebruik bij de aanslag.”

Verder vertelde de verdachte ook dat hij vier Irakezen die zich in Irak, Turkije, Egypte en Denemarken bevinden, de VS wilde binnensmokkelen. Eén van hen was “de secretaris van een minister van financiën van IS”, beweerde hij. De vier mannen waren volgens hem aanhangers van Saddam Hoesseins politieke organisatie en waren politieke bannelingen die niet akkoord waren met het huidige Iraakse bewind. Hij was van plan om hen elk 15.000 dollar (14.000 euro) aan te rekenen om hen de VS binnen te krijgen, aldus de FBI.

Volgens het huiszoekingsbevel wilde hij voor het viertal Mexicaanse toeristenvisa verkrijgen en paspoortinformatie gebruiken die hij via Whatsapp aan de informant zou bezorgen.

Surveillance van gsm

De FBI kreeg van het Amerikaanse telefoniebedrijf AT&T toegang tot de locatiegegevens van het gsm-toestel van de verdachte en de agenten achterhaalden ook hoe vaak hij zijn Whatsapp-account gebruikte, welke nummers hij contacteerde en of de account actief was of niet. Daarbij kregen ze ook inzage in alle berichten die hij uitwisselde met de twee FBI-informanten. Bovendien gebruikte de verdachte sinds oktober een telefoontoestel dat hij op vraag van de FBI van de informant had gekregen.

De informanten maakten ook audio-opnames van hun ontmoetingen met de verdachte. Daarbij kwamen volgens de FBI bijkomende onthutsende details aan het licht. Zo beweerde de man in december dat hij net twee militanten van de Libanese beweging Hezbollah het land had binnengesmokkeld voor 50.000 dollar per persoon (ongeveer 47.000 euro). Zowel de VS als de Europese Unie beschouwen Hezbollah als een terreurorganisatie.

De FBI meldt in het document ook dat de verdachte beweerde lid van “het verzet” te zijn en tussen 2003 en 2006 veel Amerikanen in Irak te hebben gedood. Hij zou daarbij bomauto’s tot ontploffing hebben gebracht in de buurt van Amerikaanse soldaten.

Het is niet duidelijk of de verdachte effectief werd gearresteerd. Voorlopig werd de man nog niet aangeklaagd.

