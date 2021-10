Islamabad voert vredesgesprekken met Pakistaanse taliban

Gewapende taliban houden Robin Ramaekers in de gaten terwijl hij live verslag uitbrengt in Kaboel: “Erg beklemmend”

26 september “Het is niet de eerste keer dat ik in Kaboel aankom, maar deze nieuwe kennismaking is verrassend.” Robin Ramaekers, oorlogsjournalist voor VTM NIEUWS, is gisteren als eerste Belgische journalist aangekomen in Kaboel en houdt voor HLN een exclusief dagboek bij. Vandaag deel 2: de taliban zijn overduidelijk bezig met hun PR, merkt Ramaekers. En daar waren onderstaande opvallende beelden het bewijs van. Tijdens zijn live verslag in het VTM NIEUWS vanavond werd Ramaekers van kortbij gadegeslagen door gewapende taliban: “Erg beklemmend”.