IS zegt belangrijke veiligheidsfunctionaris van taliban te hebben gedood Afghanistan

Biden keurt noodhulp goed voor door sneeuw geteister­de staat New York

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag toestemming gegeven voor federale hulp aan de staat New York, meldt het Witte Huis. Zware sneeuwstormen veroorzaakten in het oosten van New York, met name rond de stad Buffalo, de afgelopen dagen veel problemen.

6:24