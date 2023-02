Is YouTube aansprakelijk voor radicalisering? Techbedrijven vrezen consequenties nu Hof VS zich buigt over ‘jihadaanklacht’

Overblijf­se­len in auto in geul geïdentifi­ceerd als Amerikaan­se student die bijna 50 jaar geleden verdween

Iets meer dan een jaar geleden werden skeletresten gevonden in een auto in het water. Die werden nu officieel geïdentificeerd als de resten van Kyle Clinkscales die in 1976, toen hij 22 was, opeens verdween. De zaak die onderzoekers bijna vijf decennia lang in verwarring heeft gebracht, kan nu worden afgesloten.