IS-terrorist slaat toe in supermarkt Nieuw-Zeeland: zes klanten gewond, dader doodgeschoten

Zes klanten zijn gewond geraakt bij een terroristische aanslag in een supermarkt in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Drie onder hen verkeren in levensgevaar. De politie heeft de dader neergeschoten, hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

Volgens ‘The Herald’ is minstens één slachtoffer neergestoken, twee anderen zouden neergeschoten zijn. Premier Jacinda Ardern sprak meteen van een terroristische aanval. “De Sri Lankaanse dader was gekend bij ons. Binnen de zestig seconden hebben we hem kunnen doden. Hij was geïnspireerd door de ideologie van IS.”

In filmpjes is te zien hoe shoppers in paniek naar buiten rennen. Ze waarschuwen anderen dat “iemand met een mes” tekeergaat. Niet veel later zijn schoten te horen. Het lijkt erop dat twee undercover agenten de dader konden uitschakelen.

Ernstig geweld komt in Nieuw-Zeeland amper voor. Het gebeurt dan ook zelden dat agenten - die normaliter geen wapens bij zich dragen - verdachten neerschieten.

Het drama in Christchurch ligt wel nog vers in het geheugen. Een Australiër schoot er in maart 2019 in twee moskeeën een vijftigtal mensen dood.

Auckland is momenteel in een zeer strenge lockdown vanwege een uitbraak van de deltavariant. Inwoners mogen alleen hun huis uit om naar de supermarkt, de huisarts of het ziekenhuis te gaan.

