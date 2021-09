IS-terrorist slaat toe in supermarkt in Nieuw-Zeeland: zes klanten neergestoken, dader doodgeschoten

Ida maakt zeker 13 doden in New York: straten veranderen in kolkende rivieren, metro’s vast tussen stations

2 september De nasleep van Ida, de orkaan die zondag in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade zorgde, treft nu ook andere delen van Amerika. In New York City zijn sommige straten veranderd in kolkende rivieren en zitten metro's vast tussen stations. Er is ook al sprake van zeker dertien doden, meldt de lokale overheid. Media hebben het over 22 doden. Eén van de slachtoffers is een jongetje van twee jaar. Burgemeester Bill de Blasio heeft de noodtoestand uitgeroepen voor zijn stad, kersvers gouverneur Kathy Hochul deed hetzelfde voor de staat. In New Jersey, de staat die aan New York grenst, werd dan weer een “grote en extreem gevaarlijke” tornado waargenomen. Daar zijn tot nu toe twee slachtoffers te betreuren.