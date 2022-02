Is 'Spook van Kiev' echt? Mysterieuze gevechtspiloot zou in eentje al 15 Russische vliegtuigen neergehaald hebben

Ze doen sinds enkele dagen hardnekkig de ronde op sociale media: beelden en verhalen over een mysterieuze gevechtspiloot die in de eerste dertig uur van de oorlog in Oekraïne in zijn eentje zes Russische vliegtuigen uit de lucht gehaald zou hebben boven Kiev. Volgens de krant Kyiv Post staat de teller van het ‘Spook van Kiev’ intussen zelfs al op vijftien. Maar wat is er precies van aan?

Zelfs het officiële Twitteraccount van Oekraïne deelde intussen een filmpje over de onbekende MiG-29-piloot. “Mensen noemen hem het Spook van Kiev, en terecht. Hij heerst over het luchtruim boven onze hoofdstad en ons land en is nu al een nachtmerrie voor de Russische vliegtuigen die ons land binnendringen”, klinkt het in een post van zondagochtend, die al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken werd.

Teller

Op de beelden is te zien hoe een straaljager een ander toestel uit de lucht haalt. “We hebben waarschijnlijk onze eerste ‘ace’ sinds de Tweede Wereldoorlog”, klinkt het, een verwijzing naar een piloot die minstens vijf andere toestellen heeft neergehaald. “In de eerste dertig uur na de Russische invasie heeft hij zes Russische militaire vliegtuigen neergeschoten. Op 26 februari stond de teller al op tien.”

Het Twitteraccount van Oekraïne geeft in dezelfde video echter meteen ook toe dat de piloot onbekend is en dat het niet zeker is of hij de tien Russische toestellen effectief heeft neergehaald. “Maar de Oekraïners zijn deze held met veel lef dankbaar. Hij eet Russische vliegtuigen bij het ontbijt. Veel geluk en goede jacht.”

Ook voormalig president Petro Porosjenko van Oekraïne deelde een foto waarop de mysterieuze gevechtspiloot te zien zou zijn. Maar hoe verleidelijk zo'n gemaskerde held ook mag zijn, alles wijst erop dat het om een urban legend gaat en een handig staaltje propaganda om het moreel in Oekraïne hoog te houden.

Verscheidene oorlogsexperten hebben immers al hun twijfel geuit dat een dergelijke prestatie überhaupt mogelijk is in de moderne oorlogsvoering. En sommige beelden van de piloot in actie blijken ook uit een videogame te komen: Digital Combat Simulator.

In de oorspronkelijke video op YouTube was wel duidelijk gezegd dat het om een simulatie ging als eerbetoon aan het ‘Spook van Kiev’. Toen de beelden later de weg naar andere sociale media vonden, werd het deel dat het niet echt was er door sommigen uit gelaten. Dat was ook het moment dat de beelden viraal gingen.

Onwaarschijnlijk

Op dit moment zijn er nog altijd geen bevestigde beelden opgedoken van het ‘Spook van Kiev’ in actie. De eerste dag van het conflict zouden er volgens topman Valerii Zaluzhnyi van het Oekraïense leger minstens acht Russische toestellen neergehaald zijn, verspreid over heel Oekraïne. Als je weet dat Oekraïne 98 gevechtsvliegtuigen heeft en ook over grondafweer beschikt, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat één piloot goed zou zijn voor zes hits op iets meer dan een dag tijd.

