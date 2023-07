Is Poetin toch nog uit op wraak op Wagner-baas Prigozjin? CIA-directeur denkt van wel

Volgens William Burns, de directeur van de CIA, is het goed mogelijk dat de Russische president Vladimir Poetin nog altijd uit is op wraak op Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Dat vertelde hij donderdag aan het Aspen Security Forum. De CIA-directeur vermoedt dat Poetin nu tijd probeert te rekken terwijl hij uitzoekt hoe hij met Prigozjin moet omgaan. Een maand geleden leidde die laatste samen met de Wagner-groep een muiterij in Rusland, die belangrijke zwakheden blootlegde in het machtssysteem van Poetin . “Wat we zien is een zeer gecompliceerde dans”, zegt de CIA-directeur daarover.

De huurlingengroep Wagner heeft nog steeds waarde voor het Russische leiderschap in verschillende landen, waaronder Afrika, Libië en Syrië, en daarom is het volgens CIA-directeur William Burns meer dan waarschijnlijk dat Poetin zal proberen om wraak te nemen op de Prigozjin door bijvoorbeeld de groep van zijn leider te scheiden. “Poetin probeert waarschijnlijk tijd te winnen om uit te zoeken hoe hij het beste met de leider van de Wagner-groep kan omgaan”, voegt Burns eraan toe.

“Poetin is iemand die over het algemeen denkt dat wraak het beste koud opgediend kan worden”, zegt Burns. “In mijn ervaring is Poetin de ultieme apostel van wraak, dus het zou me verbazen als Prigozjin aan verdere vergelding ontsnapt.”

Eerder deze maand suggereerde de Amerikaanse president Joe Biden dat er een risico was dat de Wagner-baas vergiftigd zou kunnen worden. “Als ik hem was, zou ik voorzichtig zijn met wat ik at. Ik zou mijn menu in de gaten houden”, grapte de Amerikaanse president toen. De CIA-directeur sloot zich daarbij aan: “Als ik Prigozjin was, zou ik mijn voedselproever niet ontslaan.” Een hoge Russische legergeneraal, Sergei Surovikin, die naar verluidt van tevoren op de hoogte was van de muiterij in Wagner, heeft momenteel ook “geen bewegingsvrijheid”, voegt de CIA-directeur eraan toe.

“De chef-kok van Poetin”

William Burns bevestigt dat de CIA ook voorkennis had van de muiterij. “De muiterij was de meest directe aanval die Poetin heeft gezien in zijn 23 jaar aan de macht, onder andere door rechtstreeks de rechtvaardiging van het Kremlin voor de oorlog in Oekraïne aan te vechten, waarbij Prigozjin zei dat deze op leugens was gebaseerd”, zegt Burns.

Hij voegt eraan toe dat het meest opmerkelijke was dat de leider van Rusland zich gedwongen voelde om een deal te sluiten met een man die vroeger zijn cateraar was. Prigozjin wordt vaak “de chef-kok van Poetin” genoemd, omdat hij voor het eerst bekend werd nadat hij cateringdiensten had verleend aan Poetin en het leger, voordat hij de Wagner-groep oprichtte.

Poetin heeft een beeld van zichzelf geprojecteerd als de arbiter van de orde in Rusland, en dus zullen de 36 uur van de muiterij velen in het land hebben achtergelaten met de vraag “of de keizer geen kleren aan had, of in ieder geval waarom het zo lang duurt voordat hij zich aankleedt”, zegt Burns.

Beoordelingsvermogen Poetin

Dit zou, volgens de CIA-directeur, bij de Russische elite weer diepere vragen hebben opgeroepen over het beoordelingsvermogen van Poetin, die er al zijn sinds zijn beslissing om in februari 2022 een grootschalige invasie in Oekraïne te beginnen. “Als Oekraïne verdere vooruitgang boekt op het slagveld, zou dat ertoe kunnen leiden dat meer Russen aandacht besteden aan de kritiek van Prigozjin op de oorlog”, zegt Burns.

Het hoeft niet te verbazen dat het Oekraïense tegenoffensief een “zware dobber” bleek te zijn, aldus Burns, aangezien “aanvallen moeilijker is dan verdedigen” en de Russen “maanden de tijd hadden om zich voor te bereiden.”

“Het zal tijd kosten en het zal niet gemakkelijk zijn om vooruitgang te boeken. Ik ben echter een optimist”, zegt Burns. Hij zegt ook dat er tekenen waren dat Rusland misschien een valse vlag operatie overweegt door het aanvallen van schepen in de Zwarte Zee en dan de schuld te geven aan de Oekraïners.

