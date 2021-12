IS ontvoert en executeert politieofficier in Irak

Dader dodelijke schietpar­tij­en Denver koos slachtof­fers precies uit

De dader van de schietpartijen in Denver en Lakewood, in de Amerikaanse staat Colorado, kende minstens een aantal van zijn slachtoffers en koos hen doelgericht uit. "Het lijkt erop dat de dader het gemunt had op bepaalde personen", verklaarde een woordvoerder van de politie dinsdagavond op een persconferentie. Vier slachtoffers kwamen om het leven, een vijfde slachtoffer is aan zijn verwondingen bezweken.

