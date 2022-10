Is Oekraïne de oorlog aan het winnen? En hoe groot is de kans dat ons land (verder) betrokken raakt? Topgeneraal van Belgisch leger beantwoordt al uw vragen

Buitenland Bus stort 500 meter diep in kloof in India: zeker 25 huwelijks­gas­ten komen om

In het noorden van India zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen nadat hun bus in een kloof was gestort in een bergachtig gebied. De bus had ongeveer 45 mensen aan boord, die op weg waren naar een huwelijk. Op een gevaarlijke bergweg in de staat Uttarakhand maakte de chauffeur een bruuske beweging, waardoor de bus 500 meter diep stortte.

9:30