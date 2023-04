IS-leider verantwoordelijk voor aanvallen in Europa gedood bij Amerikaanse raid

In Syrië is leider van terreurgroep Islamitische Staat Khalid ‘Aydd Ahmad al-Jabouri gedood bij een Amerikaanse raid. Dat meldt het Amerikaanse militaire hoofdkwartier voor het Midden-Oosten (Centcom) in een persbericht dat ook op Twitter staat.

Al-Jabouri was verantwoordelijk voor het plannen van IS-aanslagen in Europa en ontwikkelde een leiderschapsstructuur voor de terreurgroep, klinkt het in het persbericht. Bij de raid vielen geen burgerslachtoffers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“IS blijft een bedreiging voor de regio en erbuiten”, zegt legercommandant Michael Kurilla. “Hoewel de groep verzwakt is, blijft ze erin slagen om operaties uit te voeren in de regio en het verlangen blijft bestaan om ook toe te slaan buiten het Midden-Oosten.”

Volgens Centcom zal de dood van al-Jabouri “de mogelijkheid van de groep om aanvallen uit te voeren in het buitenland tijdelijk verstoren”. De Amerikaanse operaties tegen IS gaan ondertussen voort in Irak en Syrië, met als doel om IS te verslaan.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in Groot-Brittannië gevestigd is, meldt dat er één persoon is omgekomen bij een drone-aanval in het dorp Kefteen, dat door rebellen is bezet. De Witte Helmen, een organisatie van de Syrische oppositie, laat weten de man van de plaats van de aanval te hebben geëvacueerd. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.