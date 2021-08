IS-K: het angstaanjagende nieuwe gezicht van terreur in Afghanistan en gezworen vijand van taliban

“Blijf weg van de luchthaven”: Britse en Amerikaan­se inlichtin­gen­dien­sten vrezen terreuraan­val

13:24 De Verenigde Staten en Groot-Brittannië roepen mensen die zich verzameld hebben aan de poorten van de luchthaven van Kaboel op om daar zo snel mogelijk weg te gaan, omdat er een hoog risico is op een terreuraanval door de lokale sectie van terreurgroep IS in Afghanistan. Ook de Nederlandse regering roept op om niet meer naar de luchthaven te komen.