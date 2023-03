Is hulpverlener Olivier Vandecasteele over een maand eindelijk thuis? “We zijn nog altijd bang”

Van Berlijn tot New Delhi: tienduizen­den studenten betogen wereldwijd voor klimaat­maat­re­ge­len

Tienduizenden studenten over de hele wereld zijn vrijdag de straat op gegaan om maatregelen te eisen tegen de klimaatverandering. De actie kadert in de mondiale staking voor het klimaat, georganiseerd door de jongerenorganisaties School Strike for Climate en Fridays for Future.