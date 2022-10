Is het geweld tegen Oekraïense burgers een nieuwe strategie van Rusland? Ruslandexpert Carolien van Nunen legt uit

Rusland lijkt steeds meer aanvallen uit te voeren op Oekraïense burgers. De voorbije dagen konden we beelden zien van kapotgeschoten appartementsgebouwen en pleintjes. Zijn de Russen daadwerkelijk van strategie veranderd? Of moeten we dit zien als vergeldingsmaatregelen voor de beschadiging van de Krimbrug. Onze Ruslandexpert Carolien Van Nunen gaf meer uitleg in VTM NIEUWS. “Het is mogelijk dat we nu de harde hand zien van de nieuwe opperbevelhebber van de “speciale militaire operatie”.