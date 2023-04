“Is het dit maar? Zielig gewoon”: Amerikaanse media reageren verdeeld op aanklacht Trump

De Amerikaanse media blazen warm en koud nu de aanklacht tegen Donald Trump officieel bekend is. In ‘The New York Post’ trekt columnist Michael Goodwin stevig van leer, hij spreekt van een mager beestje. “Hangt er echt niet meer vlees aan? Zielig gewoon.” ‘The New York Times’ ziet daarentegen wel een stevige basis voor verdere vervolging. CNN vreest dat dit schouwspel het land alleen maar verder uit elkaar zal rukken.

“Nu we weten wat openbaar aanklager Alvin Bragg in petto heeft, schiet me een oud liedje van Peggy Lee te binnen”, begint Goodwin. “’Is dat al wat er is? Ja, meer is er niet’. De beschuldigingen van Donald Trump zijn bijna exact zoals voorspeld werd. Ze zijn zwak en - vooral - politiek van aard. Alsof Trump gestraft moet worden omdat hij president wilde worden.”

“Bragg linkt het zwijggeld aan het vervalsen van bedrijfsgegevens. Vervolgens maakt hij er een misdrijf van omdat Trump er op ongepaste wijze de presidentsverkiezingen van 2016 mee wilde beïnvloeden. Daarmee ontpopt hij zich tot de wreker van Hillary Clinton. Hij insinueert dat zij gewonnen zou hebben als Trump de waarheid zou verteld hebben over zijn slippertjes. Als hij dat echt gelooft, moet ik hem hard teleurstellen.”

Volledig scherm Stormy Daniels zou 130.000 dollar zwijggeld aanvaard hebben na het slippertje. © REUTERS

“Zowel Biden als Trump ging losjes om met geheime documenten, maar alleen Trump kreeg te maken met een inval door FBI-agenten. Zo ontstaat het beeld van een dubbele standaard. Het is te vroeg om in te schatten wat voor gevaar Trump op juridisch vlak loopt, maar we kunnen wel al stellen dat Bragg een enorme bijdrage geleverd heeft aan zijn race om in 2024 opnieuw president te worden.”

The Times: “Trump wilde absoluut dat mugshot”

Een heel ander geluid in ‘The New York Times’. David Firestone hoorde Bragg toch de contouren van een samenzwering schetsen, met telkens Trump als centraal middelpunt. “David Pecker, de voormalige uitgever van ‘The National Enquirer’, kreeg 150.000 dollar (137.000 euro) van Trump om zo de stilte van Karen McDougal af te kopen. Dit voormalig Playboy-model was de tweede vrouw met wie Trump een affaire had.”

Volledig scherm Karen McDougal. © AFP

“Er is bovendien een audiofragment beschikbaar waarin Trump en zijn toenmalige advocaat Michael Cohen overleggen hoe het zwijggeld uitbetaald moet worden. Uit mails en sms’jes zou bovendien blijken dat Trump de betaling wilde rekken tot na de presidentsverkiezing. ‘Want dan zou het toch niet meer uitmaken of de zaak publiek wordt”, zou Trump laten optekenen hebben.”

KIJK. Greet de Keyser over arrestatie van Trump

Volgens Firestone draaide de dag ook helemaal anders uit dan Trump in gedachten had. “Trump wilde absoluut dat mugshot om later in zijn campagne als martelaar opgevoerd te kunnen worden. Het beeld dat nu bijblijft, is dat van een nederige ex-president die boos en nerveus om zich heen kijkt in de rechtszaal. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij hier zonder blutswerk uitkomt, temeer omdat er nog processen in aantocht zijn. Trump kan misschien wel enkele T-shirts verkopen (met daarop een vals mugshot; nvdr), maar het wordt een veel lastigere karwei om zichzelf te verkopen.”

Volledig scherm Naast fans van Trump... © AP

CNN: “Hij volgt draaiboek van demagogen”

Er waren twee dingen waarvoor op voorhand gevreesd moest worden, merkte CNN-analist Stephen Collinson op. “De juridische theorie van Bragg dreigde te vaag en te ingewikkeld te zijn. En Trump kon zo fel reageren dat hij het land nog dieper zou verdelen. Beide worst case-scenario’s zijn waarheid geworden”, klinkt het.

“Advocaten hebben het al moeilijk om de redenering van Bragg te volgen. Hoe lastig wordt het dan niet voor het gewone volk? Veel burgers zullen zich de vraag stellen of wat gesjoemel om een affaire toe te dekken volstaat om voor het eerst in de geschiedenis een oud-president van de VS strafrechtelijk te vervolgen.”

Volledig scherm ...doken er ook tegenstanders op. © Photo News

“Trump herhaalde zijn valse claim dat de verkiezing van 2020 van hem gestolen werd. In zijn speech benadrukte hij dat zijn kandidatuur via de wet gedwarsboomd wordt omdat hij in het stemhokje niet verslagen kan worden. En de rechter die zijn zaak behandelt, bestempelde hij als Trump-hater. Door het vertrouwen in bepaalde instituten te ondermijnen, volgt hij het draaiboek van de bekendste demagogen.”

“Sommige politieke experts voorspelden dat Trump voordeel zou halen uit deze aanklacht, zeker op korte termijn. De dollars voor zijn kiescampagne stromen naar verluidt vlot binnen. Hoe extremer Trump wordt, hoe populairder hij wordt bij zijn trouwe achterban. Maar net die harde toon zorgde er ook voor dat de Republikeinen in het stof beten tijdens de presidentsverkiezing van 2020 en de Midterms van 2022.”

Volledig scherm Trump wuift naar zijn fans terwijl hij de Trump Tower verlaat. © Photo News