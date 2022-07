Is Fransman die vrouw en vier kinderen vermoordde nog in leven? “Getuige zag hem in San Francisco”

Leidt Duitse minnares Claudia naar spoor vader die gezin executeer­de in Nantes?

Komt er bijna twee jaar na de gruwelijke feiten eindelijk een doorbraak in de mysterieuze verdwijningszaak van Xavier Dupont de Ligonnès, de vader die in 2011 zijn gezin uitmoordde en de lijken begroef in de tuin van hun huis in Nantes. Een internationale klopjacht leverde geen enkel bruikbaar spoor op van XDDL, van wie de speurders niet weten of hij levend of dood is maar ze zijn wel overtuigd dat hij zijn vrouw en hun vier kinderen executeerde en vluchtte. Nu ondervraagt de Franse recherche in München Claudia, een minnares van de vermoedelijke moordenaar. Xavier Dupont de Ligonnès zou geobsedeerd geweest zijn door Claudia die hij geregeld ging opzoeken in Duitsland. Hij wilde ook met haar trouwen, maar omdat hij een diepgelovige katholiek was en Claudia protestants zag de mysterieuze zonderling af van die plannen. De speurders hopen dat Claudia hen eindelijk op het spoor brengt van de gevluchte moordenaar.

