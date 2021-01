Is er nog meer op til? Nieuwe details onthullen huiveringwekkende plannen van bestormers Capitool: “Ik jaag Pelosi een kogel door de kop”

Pelosi dreigt met impeach­ment “als de president niet meteen opstapt”

8 januari Nancy Pelosi, de leidster van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, dreigt met impeachment van Donald Trump als hij niet meteen wil opzijtreden als president van de VS. Ze heeft ook met de legertop gesproken over de manieren waarop verhinderd kan worden dat Donald Trump militaire acties treft of een nucleaire aanval lanceert.