Is er bewijs van ‘needle spiking’ gevonden op Nederlands festival? “Verdachte had naald bij”

Hasselt Jaimy (15) en gezin ondergedo­ken na duizenden bedreigin­gen over ‘needle spiking’: “2.000 euro voor zijn hoofd”

“We zaten ’s nachts huilend in de auto voor het politiekantoor, en niemand kon ons helpen.” Bijna vier dagen lang kreeg Jaimy (15) doodsbedreigingen nadat hij beschuldigd werd van ‘needle spiking’ op het We R Young-festival in Hasselt. Feiten waar de tiener niets mee te maken heeft, maar intussen eet of slaapt hij nog amper. Hij kreeg af te rekenen met een stroom van online bedreigingen; er werd zelfs een som op zijn ‘hoofd’ geplakt: “Die avond stonden er twee auto’s aan de woning, ze waren al achteromgekomen.”

31 mei