IS eist zelfmoordaanslag op moskee in Pakistan op

De groep IS (Islamitische Staat) heeft vrijdag de zelfmoordaanslag op een moskee in Peshawar opgeëist waarbij minstens 56 doden zijn gevallen. Dit heeft het propagandabureau Amaq van de jihadistische organisatie gemeld.

“Een kamikazestrijder van Islamitische Staat is er vandaag in geslaagd de sjiitische moskee in Peshawar binnen te dringen, nadat hij op twee leden van de Pakistaanse politie had geschoten die de moskee bewaakten, waarbij de ene gedood en de andere verwond werd”, zo staat in een mededeling die Amaq op de sociale netwerken verspreidde. Hij “bracht daarna een “explosievengordel tot ontploffing tussen de sjiieten”.

De sjiitische minderheid in Pakistan vertegenwoordigt ongeveer 16 procent van de bevolking van meer dan 225 miljoen inwoners. Ze is vaak het doelwit van soennitische extremisten. Sinds de islamitische taliban in buurland Afghanistan de macht hebben gegrepen, is het aantal aanvallen in het grensgebied in Pakistan nog toegenomen. De aanslagen worden doorgaans opgeëist door onder meer terreurgroep Islamitische Staat (IS) en de Pakistaanse taliban.

In de herfst van 2020 kwamen bij een soortgelijke aanslag in een Koranschool in Peshawar ook al heel wat mensen om het leven en raakten meer dan honderd anderen gewond. Die aanslag werd toegeschreven aan IS. En in 2014 pleegden de Pakistaanse taliban een aanslag op een school in dezelfde stad, waarbij meer dan 150 mensen - voornamelijk kinderen - werden gedood.

