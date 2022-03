IS eist dodelijke aanval op agenten in Noord-Israël op

VS en Israël "vastbera­den" om Iran te beletten kernwapen te ontwikke­len

De Verenigde Staten en Israël hebben meningsverschillen over het herstellen van de nucleaire deal over het kernprogramma van Iran, maar ze zijn het er wel over eens dat ze moeten beletten dat Iran over kernwapens zou beschikken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd tijdens een persconferentie met zijn Israëlische ambtgenoot Yair Lapid in Jeruzalem.

27 maart