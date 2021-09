IS eist aanslagen tegen taliban in Jalalabad op

In twee mededelingen meldde Islamitische Staat verantwoordelijk te zijn voor “drie afzonderlijke bomaanslagen” die drie “voertuigen van de taliban” zaterdag troffen. De terreurorganisatie eiste ook de bomaanval van zondag tegen een voertuig van de taliban in Jalalabad op.

Bolwerk van IS

De aanslagen tonen nogmaals aan hoe precair de situatie in Afghanistan is. Jalalabad, de hoofdstad van Nangarhar, is het voornaamste bolwerk van IS in Afghanistan. De terreurorganisatie voert strijd tegen de taliban, die sinds augustus weer de lakens uitdelen in het land. IS-K eiste eerder ook al de dodelijke aanslag op de luchthaven van Kaboel op. Daar vielen op 26 augustus meer dan honderd doden.