Is einde van de oorlog nabij? Professor Criekemans: “In mijn ogen liggen de kaarten bij de Amerikanen”

Oekraïne vraagt hulp bij terugbren­gen van “duizenden naar Rusland ontvoerde kinderen”

Oekraïne vraagt de internationale gemeenschap om hulp om duizenden kinderen terug te brengen die volgens Kiev naar Rusland zijn ontvoerd. Het gaat om minstens 11.000 kinderen van wie de namen bekend zijn, verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag in zijn dagelijkse videotoespraak. "Maar dat zijn enkel degenen waar we weet van hebben. In werkelijkheid zijn er nog meer ontvoerd."

