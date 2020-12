Is een brexitdeal eindelijk in zicht? “Europese lidstaten bereiden invoering voor, akkoord is nabij”

Volgens een EU-diplomaat is een overeenkomst over de toekomstige handelsrelatie tussen de Britten en de EU nu echt nabij. "Het is een kwestie van het akkoord vandaag of morgen aankondigen", citeert Reuters de bron. Momenteel zou er nog een last minute-twistpunt zijn opgedoken over batterijen voor elektrische auto’s, weet de Britse tabloid The Sun. Sky News citeert dan weer een Britse bron die zegt dat een deal rond is, terwijl de BBC het er net op houdt dat dat nog niet het geval is en het nog beide kanten uit kan.