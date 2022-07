“Is dit nog normaal?”: Française reageert in tranen nadat haar verkrachter als vrij man rechtszaal verlaat

“Is dit nog normaal? Op deze manier krijgen misbruikte vrouwen nooit gerechtigheid.” In een filmpje op sociale media klaagt Karine (25) de veel te lichte straf aan die haar verkrachter Bamdad Amin gekregen heeft. Haar reactie - in tranen - heeft diepe indruk gemaakt in Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dader werd voor de rechtbank van Évry-Courcouronnes schuldig bevonden aan twee verkrachtingen en een aanranding in 2016. Het Openbaar ministerie had twaalf jaar cel geëist. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar effectief. In de praktijk zal de taxichauffeur echter geen voet in de gevangenis hoeven te zetten.

Karine was zo ontgoocheld dat ze meteen na de uitspraak haar frustratie de vrije loop liet. “Is dit nog normaal? Hij komt er zo goedkoop vanaf omdat hij een kind van twee jaar heeft. De rechter wilde zijn leven als vader niet kapot maken. Geweld tegen vrouwen is zogezegd een prioriteit, maar dit is allemaal niet eerlijk. Op deze manier krijgen misbruikte vrouwen nooit gerechtigheid.” Ze deed tot slot nog een oproep tot de media om haar verhaal op te pikken en zo het onrecht aan te klagen.

“Ingestort”

Karine werd twee dagen later al uitgenodigd in de studio van nieuwszender BFM TV. “Dit is zo onrechtvaardig”, verklaarde ze daar. “In het dossier was sprake van een tiental slachtoffers, maar uiteindelijk zaten enkel ik en een ander meisje in de rechtszaal. We zijn ingestort toen we het verdict hoorden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We hebben gedurende zes jaar alles gegeven. We moesten getuigen en altijd beschikbaar zijn voor het gerecht. Ik heb nog een brief geschreven naar de rechter, met een smeekbede om ons wat veiligheid te gunnen. In mijn ogen is hij een gevaarlijk roofdier, hij was ook al eerder veroordeeld voor zedenfeiten.”

“Toen hij schuldig verklaard werd, dachten we dat ons verhaal serieus genomen werd en dat al onze inspanningen niet voor niets geweest waren. Maar dan kregen we de hamer op ons hoofd. Ja, hij mag zijn beroep als taxichauffeur niet meer uitoefenen. Maar dat is ruim onvoldoende.”

Seksfilmpje

Karine legde ook uit hoe Amin het precies aangepakt heeft. “Ik werkte op dat moment in een restaurant. Tegen sluitingstijd wandelde ik naar huis, het was immers niet ver. Plots stopte er een taxichauffeur naast mij. Hij stelde voor mij een lift te geven, want zo ‘s nachts in mijn eentje... Dat vond hij te gevaarlijk. In het begin stribbelde ik tegen, maar hij bleef erop drukken dat het voor mijn eigen veiligheid was. Uiteindelijk ging ik akkoord. Ik dacht echt dat hij mij wilde helpen.”

Na nog geen vijf minuten keerde de sfeer. Amin stuurde het gesprek de pikantere toer op en toonde haar ook een seksfilmpje van zichzelf. Karine moest vervolgens de lengte van zijn geslachtsdeel raden. Nadat hij op een verlaten plek gestopt was, dwong hij haar om op de achterbank plaats te nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dacht dat ik zou sterven”

“Het leek alsof ik in een film zat met een scenario waarover ik niets te zeggen had”, aldus Karine. “Hij verplichtte mij om hem oraal te bevredigen. Toen hij een condoom bovenhaalde, smeekte ik hem om te stoppen. Het was overduidelijk dat alles zonder mijn toestemming gebeurde, ik dacht dat ik zou sterven. Toen hij mij uiteindelijk liet gaan, leek er voor hem niets aan de hand. Hij vroeg zelfs nog mijn telefoonnummer. Hij snapt gewoon de ernst niet van wat hij zijn slachtoffers aandoet.”

Ook de reactie van de politie liet te wensen over. “Drie dagen na de feiten diende ik klacht in, maar ik werd niet echt geloofd. Het onderzoek is pas tien dagen later gestart, nadat hij een ander meisje aangevallen had.”

Mede door de heisa die nu ontstaan is, is het parket in beroep gegaan tegen de uitspraak. “Blij is niet het juiste woord, maar ik ben wel opgelucht. Ik hoop alleen dat de zaak niet opnieuw twee à drie jaar zal aanslepen. En wat als ze dan oordelen dat hij een stabiel gezinsleven heeft? Hoe ver moeten we gaan om een uitspraak te krijgen waar we kunnen mee leven? Meer dan dit kunnen we echt niet doen.”