Is dit de toekomst? Chinees bedrijf test vliegende auto's die het vanaf 2025 op de markt wil brengen

Japans parlements­lid wordt ontslagen omdat hij nooit komt werken

Een bekende Japanse YouTuber met een roddelkanaal over beroemdheden is ontslagen als parlementslid. Hij was sinds zijn aanstelling, zeven maanden geleden, nog geen enkele keer op zijn werk verschenen. Hierdoor wordt hij de eerste Japanse wetgever die uit het parlement wordt gezet zonder er ooit binnen te komen.