Is de stoel van Poetin echt aan het wankelen?

Sinds Vladimir Poetin bekendmaakte dat 300.000 reservisten zullen opgeroepen worden om te gaan vechten in Oekraïne, lijkt het alsof heel Rusland aan het protesteren is tegen die maatregel. Maar is dat ook zo? Is de stoel van de Russische president echt aan het wankelen? Of horen wij in het Westen enkel wat we graag willen horen?