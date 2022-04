Is de kans op een derde wereldoorlog reëel? Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers legt uit vanuit Oekraïne

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft tegen Russische staatsmedia gezegd dat er een “reëel” gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt. Wel zou Rusland zo’n oorlog ontoelaatbaar vinden, stelt hij. Ook wil Rusland de “kunstmatige” risico’s op een nucleaire oorlog verminderen. Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers legt vanuit Oekraïne uit hoe reëel een derde wereldoorlog is. “We moeten opletten bij elke stap die we zetten”, luidt het.

“Het gevaar is serieus, het is echt, je kan het niet onderschatten”, zei Lavrov tegen het Russische staatspersbureau Interfax over de kans op een nieuwe wereldoorlog. Het interview werd maandagavond laat uitgezonden.

Lavrov zei dat er hoe dan ook een akkoord zal komen met Oekraïne, maar dat de inhoud van dat akkoord afhankelijk is van de militaire situatie.

Volgens de buitenlandminister doet Kiev alleen “alsof” ze onderhandelen. “Welwillendheid heeft beperkingen. Als het niet wederzijds is, helpt dat het onderhandelingsproces niet”, aldus Lavrov. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou volgens de minister “een goede acteur” zijn. “Maar als je je goed richt op wat hij zegt, spreekt hij zichzelf duizenden keren tegen”. Desondanks zegt hij dat Rusland het vredesoverleg met Oekraïne doorzet.

“Dit betekent dat Moskou aanvoelt dat het gaat verliezen”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba reageerde op Twitter op de uitspraken van Lavrov. Volgens Koeleba lukt het Rusland niet derde landen ervan te weerhouden om Oekraïne bij te staan in het conflict. “Daarom wordt er nu gesproken over een ‘reëel’ gevaar op een derde wereldoorlog. Dit betekent slechts dat Moskou aanvoelt dat het gaat verliezen in Oekraïne. De wereld moet nu juist z’n inzet om Oekraïne te steunen opvoeren, zodat we kunnen zegevieren en de Europese en wereldwijde veiligheid kunnen waarborgen.”

“Opletten bij elke stap die we zetten”

Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers bevindt zich aan het station in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Het maakt deel uit van de oblast Donetsk, een regio die de Russische president Vladimir Poetin in handen wil krijgen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov spreekt over “een reëel gevaar van een derde wereldoorlog”.

Ramaekers zegt dat het in de eerste plaats “retoriek” is. “Het is een scenario dat niet morgen staat te gebeuren, maar aan de andere kant moet je de risico’s durven inschatten. Gisteren waren er explosies in Transnistrië, een pro-Russische regio in Moldavië. Rusland zou de troepen daar kunnen betrekken, wat betekent dat ook Moldavië een betrokken partij wordt. Moldavië is een Europees land. Vanaf het moment dat je die grens overschrijdt, kom je in een situatie waarbij een escalerend conflict realiteit zou kunnen worden.”

“Vanaf het moment dat NAVO-lidstaten ook betrokken partij zouden worden - omdat bijvoorbeeld Roemenië zich aangevallen voelt- dan kom je stap per stap dichter bij een scenario wat in het slechtste geval tot een wereldoorlog zou kunnen leiden. Op dit moment is het vooral retoriek van Russische zijde. Lavrov zorgt ervoor dat de politieke druk stelselmatig wordt opgevoerd”, gaat Ramaekers verder.

“Rusland heeft al rakettesten gedaan. Het gaat om raketten die tot in de VS en Europa kunnen vliegen en met nucleaire koppen geladen kunnen zijn. Ook dat moet je in die context interpreteren. Zo’n test is een waarschuwing om niet met Rusland te sollen. Dus een derde wereldoorlog? Neen, maar het zijn onrustwekkende tekenen dat het conflict in Oekraïne groter zou kunnen worden dan het nu is.”

“Europa en de VS leveren steeds zwaarder militair materiaal en dat zit Rusland enorm dwars”, klinkt het. Voorts zegt Ramaekers dat we “moeten opletten bij elke stap die we zetten.”

Lavrov: “We moeten niet praten met Oekraïne, maar met VS”

Rusland dreigt met kernwapens als NAVO Zweden en Finland toelaat:

Professor Criekemans: “Zweden en Finnen voelen zich terecht bedreigd”