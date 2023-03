Is boerenpartij BBB na monsterzege een blijver? “In het noorden van het land kunnen ze iets anders zeggen dan in het zuiden”

De BoerBurgerBeweging (BBB) verslaat iedereen met verstomming tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland. De partij heeft een monsterzege behaald. Wat weten we over deze partij? Nederlands journalist bij Algemeen Dagblad, Niels Klaassen, geeft uitleg bij HLN Live.

KIJK. Voor u uitgelegd: wat is de BoerBurgerBeweging (BBB)?

In Nederland is de nieuwe BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen geworden. De winst was vooraf voorspeld, maar toch is het een historische overwinning. De partij komt nu vanuit het niets binnen in de Eerste Kamer (bij ons vergelijkbaar met de Senaat, nvdr.) met vijftien zetels.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn geen nationale verkiezingen, het gaat niet over de Tweede Kamer. Maar de Eerste Kamer gaat natuurlijk over heel veel wetten die naar de Tweede Kamer gaan. Van der Plas is momenteel het enige parlementslid voor BBB.

Volledig scherm Caroline van der Plas van BBB in het midden. © Photo News

“We kennen ze als criticaster van het stikstofbeleid en pro-boer”, zegt Klaassen bij HLN Live. “Maar wie het verkiezingsprogramma leest van de BoerBurgerBeweing komt allerlei plannen tegen die op het eerste zicht een beetje tegenstrijdig kunnen lijken; die progressief zijn op het ene vlak en dan weer conservatief op het andere. Voor heel veel bestaande partijen is dat ook een vraagteken en dat zal zich straks ook moeten bewijzen in die onderhandelingen. Waar staan ze nu precies voor? Soms spreken provincies elkaar tegen. De BBB in het noorden van het land kan iets anders zeggen dan in het zuiden van het land.”

“Anti-establishmentpartij”

Volgens Klaassen kan je een stem die naar BBB gaat, zien als “een protest tegen bijvoorbeeld het stikstofbeleid”. “Dat is een aanjager volgens het kiezersonderzoek, maar het is niet het hele verhaal. Het staat voor meer kritisch sentiment in de maatschappij tegen de regering en dus tegen de zittende coalitiepartijen”, luidt het.

“Dat is natuurlijk niet heel nieuw”, vertelt Klaassen. “We zien verkiezing na verkiezing dat uitdagende anti-establishmentpartijen goed kunnen scoren. Het lijkt alsof BBB die wisselbokaal nu mee naar huis neemt. Het is natuurlijk de vraag of zij een blijvertje is”. Klaassen refereert aan Forum voor Democratie (van Thierry Baudet, nvdr.), “de grote winnaar in 2019". “Bijna al die zetels zijn verdwenen”, luidt het.