‘IS-Beatle’ Alexanda Kotey veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in vermoorden van westerse gijzelaars

Alexanda Kotey, een van de leden van terreurgroep Islamitische Staat, is door een federale rechtbank in de VS veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Kotey (38) maakte deel uit van de zogenaamde ‘Beatles’ van IS, de bijnaam van een groep Britse jihadisten die berucht werd door het vermoorden van westerse gijzelaars in Syrië. Vaak gebeurde dat door onthoofdingen.

Kotey - bijgenaamd Jihadi Ringo - heeft in september vorig jaar schuld bekend aan onder meer samenzwering tot ontvoering van Amerikanen. Hij werd in 2018 in het noorden van Syrië door Koerdische milities opgepakt en overgedragen aan Amerikaanse troepen in Irak. Uiteindelijk werd hij overgevlogen naar de VS, waar hij beschuldigd werd van ontvoering, gijzeling, samenzwering om Amerikanen te vermoorden en het steunen van een terroristische organisatie.

Een ander lid van de ‘Beatles’ werd vorig jaar ook vanuit Irak overgevlogen naar de VS om te worden berecht. El Shafee el-Sheikh - met de bijnaam Jihadi George - werd in april schuldig bevonden voor de rol die hij speelde in de gevangenneming en dood van de journalisten James Foley en Steven Sotloff. Hij kent zijn straf later deze zomer.

Gedood bij luchtaanval

Bendeleider Mohamed Emwazi - beter bekend als Jihadi John - werd eind 2015 bij een Amerikaanse luchtaanval gedood. Het vierde bendelid - Aine Davis of Jihadi Paul - zit gevangen in Turkije wegens terrorisme.

De ‘Beatles’ van IS zouden tussen 2012 en 2015 zeker 27 mensen uit vijftien verschillende landen in Syrië ontvoerd hebben. Sommigen werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld en soms op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. Beelden daarvan gebruikte IS voor propagandadoeleinden.