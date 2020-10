IS-aanhanger (20) opgepakt die twee toeristen heeft neergestoken in Dresden

Volgens Der Spiegel gaat het om een 20-jarige Syriër die bij het gerecht bekend staat als een IS-aanhanger. De man zou in 2015 naar Duitsland gekomen zijn. Sinds de vroege zomer van 2017 zou hij zich in toenemende mate tot de Islamitische Staat (IS) hebben gewend en er ook leden voor hebben gerekruteerd. Hij zocht op het internet ook naar informatie voor de fabricage van een bommengordel. Hij verscheen voor de jeugdrechter en belandde vervolgens in de gevangenis waar hij nog meer radicaliseerde. Volgens Bild was hij nog maar vijf dagen op vrije voeten alvorens toe te slaan. Nu zou hij een toerist hebben gedood.