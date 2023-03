Iran zegt 22.000 opgepakte demonstranten gratie te hebben gegeven

Is hulpverle­ner Olivier Vandecas­tee­le over een maand eindelijk thuis? “We zijn nog altijd bang”

Hulpverlener Olivier Vandecasteele (41) is een stapje dichter bij zijn vrijlating. Het Grondwettelijk Hof zegt dat er een gevangenenruil mag plaatsvinden met Iran, waar hij al een jaar in de cel zit. “Toch zijn we pas gerust als we hem in onze armen hebben”, zegt zijn goede vriend Olivier Van Steirtegem.