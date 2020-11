Iran wil spanningen met VS afbouwen als Biden aan de macht is

LIVE. Nederland buigt zich over grote toestroom van Belgen

9:39 De cijfers blijven dalen in ons land: het aantal nieuwe besmettingen daalt met meer dan een derde, het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens met een kwart. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, al vrezen experts voor de heropening van de winkels. Want dit weekend was er al sprake van een grote volkstoeloop in Nederlandse grenssteden, in Brussel en Brugge. “Als we zo voortdoen, zullen de winkels niet lang openblijven", zo reageerde epidemioloog Pierre Van Damme vanmorgen bij HLN LIVE. Ook in Nederland gaat het Veiligheidsberaad vandaag in overleg over de Belgische dagjestoeristen. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.