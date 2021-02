Iran wil dat VS eerst sancties opheffen voordat het zich engageert voor nucleair akkoord

Ongelukken, pechgeval­len en bomen op Nederland­se snelwegen

11:13 In Nederland zijn door de sneeuwstorm in heel het land bomen op de snelwegen gevallen. Het treinverkeer is er door de sneeuwstorm zeker tot 12 uur onderbroken. De luchthaven van Eindhoven blijft ook zeker tot 12.00 uur gesloten. Ook in Duitsland zijn er in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen problemen op de weg en op het spoor door de hevige sneeuwval.