Iran verwacht met Biden terugkeer naar nucleair akkoord

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de verkozen Amerikaanse president Joe Biden geprezen als een ervaren politicus, met wie een akkoord in het nucleaire geschil heel goed mogelijk zou zijn. “Biden kent het buitenlands beleid veel beter dan Trump en is ook tegen (Trumps) unilateralisme”, zei Mohammad Javad Zarif in het interview. Hij kent Biden al meer dan 30 jaar en heeft hem ook persoonlijk ontmoet toen hij zelf VN-ambassadeur was van 2002 tot 2007.

Zodra Biden besluit terug te keren naar het atoomakkoord van Wenen van 2015 en dit ten uitvoer legt, zal Iran onmiddellijk hetzelfde doen. “Dit is perfect haalbaar en vereist geen voorwaarden of onderhandelingen”, klinkt het. De Iraanse president Hassan Rohani heeft eerder soortgelijke verklaringen afgelegd.

Trump had zich in 2018 eenzijdig uit het nucleaire akkoord met Iran teruggetrokken. De overeenkomst was bedoeld om ervoor te zorgen dat Iran geen atoombom zou kunnen bouwen. Trump had ook nieuwe sancties opgelegd aan Iran, waarop Iran geleidelijk aan zijn verplichtingen in het akkoord ging negeren.