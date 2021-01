Iran verrijkt sinds maandagavond uranium tot 20 procent

Al meer dan 12 miljoen mensen gevacci­neerd wereldwijd: welke landen voeren het klassement aan? En hoe ver staan wij?

4 januari Wereldwijd zijn al meer dan 12 miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een analyse van de website Our World in Data. Volgens de meeste recente update van de cijfers, doet China het in absolute cijfers momenteel het best met 4,5 miljoen inentingen, gevolgd door de VS met 4,23 miljoen. In relatieve cijfers spant Israël nog steeds de kroon: daar is nu al meer dan 12,5 procent van de bevolking ingeënt met een eerste dosis van het vaccin.