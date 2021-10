Iran verhoogt voorraad verrijkt uranium opnieuw

Taliban vragen om vrijgave fondsen bij eerste overleg met VS

9 oktober De Verenigde Staten hebben in de Qatarese hoofdstad Doha voor het eerst sinds de terugtrekking uit Afghanistan in persoon overleg gevoerd met een delegatie van de taliban, de huidige machthebbers. Die vroegen om de vrijgave van Afghaanse tegoeden, zei minister van Buitenlandse Zaken Amir Chan Motaki volgens Afghaanse media. Na de machtsovername in augustus werd ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren.