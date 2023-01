Iran sluit Frans instituut na publicatie "beledigende" karikaturen in Charlie Hebdo

Tiener maakt spectacu­lai­re noodlan­ding met vliegtuig op Route 66: “Blijf kalm, denk aan je training”

De bekendste afgelegen autoweg van de VS, de Route 66, werd deze week plots even een landingsbaan. De 18-jarige Brock Peters die nog maar net zijn vliegbewijs behaalde, gaf zijn oma en twee neven een vlucht cadeau voor nieuwjaar. Een leuk geschenk, was het niet dat de motor van het vliegtuig het liet afweten terwijl het toestel meer dan anderhalve kilometer in de lucht hing. De tiener slaagde er wonder boven wonder in om het vliegtuig aan de grond te zetten.

8:15