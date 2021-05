Iran ontkent vrijlating gevangenen in ruil voor bevroren tegoeden

Indiase premier Modi verliest verkiezin­gen in cruciale deelstaat West-Bengalen

10:23 De hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi is er zondag niet in geslaagd om de verkiezingen in de belangrijke deelstaat West-Bengalen te winnen. Modi's populariteit heeft zwaar te lijden onder de rampzalige wending die de coronapandemie in de afgelopen maand heeft genomen in India, mede als gevolg van het beleid van Modi's regering.