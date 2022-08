Iran ontkent “categoriek” elke betrokkenheid bij aanval op Salman Rushdie

Rushdie werd vrijdag neergestoken door de 24-jarige Hadi Matar toen hij op het punt stond een lezing te houden in de Amerikaanse staat New York. Het motief van de dader is nog onduidelijk. De auteur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op. Gisteren liet Rushdies zoon weten dat hij stilaan weer kan praten en van de beademing is gehaald.