Iran ontkent betrokkenheid bij aanval op olietanker, VS dreigt met “passend antwoord”

Gouverneur Florida laat ware gelaat zien en blokkeert mondmasker­plicht scholen

31 juli De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron DeSantis, heeft vrijdag per decreet een mondmaskerplicht op scholen in de staat geblokkeerd. DeSantis zei in een toespraak dat ouders zelf het recht moeten hebben om te beslissen of hun kinderen een mondmasker moeten dragen.