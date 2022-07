Iran "nog meer vastberaden" om zijn belangen te verdedigen na bezoek van Biden aan Israël

Iran bevestigt nauw contact met Belgische regering over controver­siële vrijlating Assadi

De plenaire Kamer zal zich donderdag uitspreken over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Deze deal is niet onbesproken omdat ze mogelijk gelinkt is aan de Iraanse eis om diplomaat Assadollah Assadi onvoorwaardelijk vrij te laten. minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat de deal iets te maken heeft met Assadi. Maar N-VA politica Daria Safai lijkt dit ongeloofwaardig te achten na de uitspraken van de Iraanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken Nasser Kanani.

