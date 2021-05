Iran noemt Canadees vonnis over neergehaalde Boeing “ongegrond”

Iran gaf drie dagen nadat vlucht PS752 van Ukraine International Airlines neerstortte, toe dat het het vliegtuig per ongeluk uit de lucht had geschoten. Dat gebeurde binnen de context van de spanningen nadat de VS de invloedrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood.

“Geen enkele autoriteit”

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Said Khatibzadeh, verklaarde vrijdag in een persbericht dat het vonnis op niets gebaseerd is en dat er geen enkel objectief bewijs is. Het Canadese hof “heeft geen enkele autoriteit om zich over dit luchtvaartincident uit te spreken, dat plaatsvond buiten zijn territorium en jurisdictie”.