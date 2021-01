Iran neemt Zuid-Koreaans schip in beslag in de Golfregio

Een onder Zuid-Koreaanse vlag varende tanker is door Iran in beslag genomen. Volgens Iraanse media heeft de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde dat gedaan omdat het schip olie zou lekken in de Perzische Golf. De bemanning, afkomstig uit Zuid-Korea, Indonesië, Vietnam en Myanmar, is vastgezet.

Volgens de onlinedienst MarineTraffic was de “Hankuk Chemi” met een lading ethanol op weg van Saudi-Arabië naar het emiraat Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten. De koers van het schip is veranderd en het bevindt zich nu in Iraanse wateren, klinkt het. Het schip werd naar de haven van Bandar Abbas geleid en daar aan de ketting gelegd.

De Britse dienst voor maritieme handel (UKMTO) meldde eerder op zijn website dat een "interactie" tussen de Iraanse autoriteiten en een koopvaardijschip in de Straat van Hormuz heeft geleid tot een koerswijziging bij het betreffende schip. Er is een onderzoek gestart.

Wereldoliehandel

De Golf is al een tijdlang het centrum van een smeulend conflict tussen Iran en verschillende westerse staten, vooral dan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Zeker in de strategische Straat van Hormuz, tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman, zijn er al diverse incidenten geweest. De Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de wereldoliehandel. Tot een derde van de olieproductie in de wereld gaat erdoor.

In het gebied werden in 2019 enkele olietankers aangevallen, waardoor de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opliepen. De VS hebben Teheran ervan beschuldigd achter de aanvallen op de tankers te zitten.

Volledig scherm Archiefbeeld van vissersboten nabij de haven van Bandar Abbas. © REUTERS

Europese missie

Vorig jaar is een Europese missie op touw gezet om de vrije doorvaart te garanderen. Onder meer Nederland draagt bij aan de door Frankrijk geleide waarnemingsmissie. Het marineschip De Ruyter kwam in juni terug na vijf maanden varen in de Golfregio.

