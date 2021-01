Iran meldt aan Atoomagentschap dat het uranium wil verrijken tot 20 procent

Chinese gletsjerja­ger (30) veronge­lukt tijdens maken video voor miljoenen fans

31 december Een in China beroemde natuurvlogger is vorige week zondag om het leven gekomen tijdens het filmen van een smeltende ijsplaat in Tibet. De 30-jarige Wang Xiangjun vergaarde met zijn enthousiaste video’s over gletsjers en de klimaatcrisis ruim 3 miljoen volgers op Chinese social media. Zijn broer bevestigt het nieuws in een verklaring. “Wang was zijn hele leven geobsedeerd door gletsjers, hij heeft zijn leven voor ze gegeven.”