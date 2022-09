Iran maakt nieuw voorstel voor atoomdeal over aan EU

VS: “Iraanse reactie op atoomak­koord niet construc­tief”

Kort nadat Iran in de nacht van donderdag op vrijdag reageerde op het laatste voorstel om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen, lieten de Verenigde Staten al weten dat die reactie "niet constructief" is. De hoop dat een deal na anderhalf jaar onderhandelen binnen handbereik is, lijkt hiermee te zijn vervlogen.

6:41